Framboesa de Ouro é detonado por indicar atriz de 12 anos de idade

O Framboesa de Ouro, premiação que elege os piores do cinema, está sendo detonado pelos fãs após indicar uma atriz de 12 anos de idade.

Enquanto o filme Blonde liderou nas indicações, a presença de Ryan Kiera Armstrong, por Chamas da Vingança chamou a atenção.

Continua depois da publicidade

O remake também estrelado por Zac Efron foi um fracasso de crítica e bilheteria, e teve a atriz principal indicada como Pior Atriz (via We Got This Covered).

Por conta disso, diversas pessoas estão irritadas pelo tratamento da premiação com a atriz, visto que ela é muito nova para receber tal indicação.

Veja as reações, abaixo.

Fãs estão extretamamente irritados

“O Framboesa de Ouro chegaram a um novo patamar ao indicar uma menina de onze anos – cujo desempenho eu realmente gostei. Se você vai continuar denegrindo o trabalho árduo das pessoas – o que não deveria – pelo menos tenha como alvo os adultos”, escreveu um fã.

“O Framboesa de Ouro poderia ser divertido se fizesse coisas como ‘A maior isca do Oscar’ e ‘O uso mais flagrante do talento da lente’ e não fizessem coisas como nomear uma CRIANÇA”, disse outra fã.

“O Framboesa de Ouro já é mesquinho e sem classe, mas nomear uma criança é simplesmente repulsivo e errado. Por que colocar uma criança em risco de aumentar o bullying ou pior? Seja melhor”, disse outro fã.

“Ryan Kiera Armstrong é uma jovem atriz muito talentosa e brilhante! Seu futuro é brilhante e o céu é o limite!”, disse mais um fã.

A premiação do Framboesa de Ouro acontece em 11 de março.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.