Frodo vira Gollum em chocante cena deletada de O Senhor dos Anéis

Os fãs de O Senhor dos Anéis sabem que o Um Anel corrompe todos que o carregam. É por isso que Smeagol se transforma em Gollum, e o hobbit Frodo quase sofre o mesmo destino. Na verdade, em uma chocante cena deletada da franquia de Peter Jackson, o personagem de Elijah Wood realmente vira a criatura!

Como a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder explica, os Anéis de Poder foram criados durante a Segunda Era da Terra-Média. Três foram para os elfos, sete para os anões e nove para os líderes da raça humana.

Continua depois da publicidade

Sauron, por sua vez, criou o Um Anel “para todos governar, para encontrá-los, para todos trazer à escuridão aprisioná-los na Terra de Mordor, onde as Sombras se deitam”.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a chocante cena deletada de O Senhor dos Anéis na qual Frodo se transforma em Gollum.

Frodo se transforma em Gollum em momento chocante de O Senhor dos Anéis

Nos filmes de O Senhor dos Anéis, Gollum é interpretado por Andy Serkis. O ator britânico dá um show na franquia, oferecendo uma caracterização bem mais profunda para o personagem.

O prólogo de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei revela a história de origem de Gollum. O personagem começa a trama como um hobbit chamado Smeagol, mas eventualmente, é completamente corrompido pelo Um Anel.

A “herança” de Sauron não apenas transforma o corpo de Smeagol, mas também destrói a mente do personagem. É por isso que ele desenvolve uma espécie de dupla personalidade.

Frodo, o personagem de Elijah Wood, também é tentado pelo Um Anel desde A Sociedade do Anel até O Retorno do Rei.

Graças à ajuda (e ao carinho) de Sam, Frodo não sofre o mesmo destino de Smeagol. No entanto, em uma cena deletada de O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, Frodo realmente se transforma em uma versão “alternativa” de Gollum.

O momento em questão é a introdução de Faramir, que no roteiro original, seria uma cena bem mais longa.

Após capturar Frodo e Sam, o cavaleiro de Gondor descobre que a dupla conhecia o irmão Boromir, e que eles estavam em posse do Um Anel.

Ameaçado, Frodo age de maneira errática para proteger o anel, e Sam explica o efeito da magia negra para Faramir.

O momento representa um dos sinais mais claros da influência do anel em Frodo, contrastando com os breves momentos em que a personalidade de Smeagol aparece em Gollum.

O filme chega a mostrar Frodo todo encolhido e com uma expressão estranha no rosto, bastante parecida com a de Gollum. A versão completa da cena, que foi cortada de As Duas Torres, é ainda mais sombria, mostrando Frodo, basicamente, como um novo Gollum.

Nesse momento, a aparência de Frodo lembra a de Bilbo quando o tio do hobbit pede para segurar o anel “pela última vez” – confira abaixo!

Os filmes de O Senhor dos Anéis, assim como a série Os Anéis de Poder, estão disponíveis no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.