Furiosa: Anya Taylor-Joy aparece irreconhecível em imagem

A atriz Anya Taylor-Joy, estrela de Furiosa, derivado de Mad Max: Estrada da Fúria, apareceu irreconhecível em fotos do set.

Taylor-Joy vai interpretar a versão mais jovem da Imperatriz Furiosa, personagem de Charlize Theron no filme que originou o derivado.

Novas fotos mostram um visual novo e único da personagem, com cabelos longos, e não raspado como na versão do filme de 2015 (via CBR).

Atualmente, as filmagens do longa-metragem estão em andamento, com Chris Hemsworth fazendo parte do elenco.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Furiosa

Em Furiosa, Anya Taylor-Joy assumirá o papel de uma jovem versão da Imperatriz Furiosa, bem antes dos eventos de Mad Max: Estrada da Fúria.

Além dela, o elenco conta com Chris Hemsworth, Angus Sampson, Nathan Jones, Tom Burke.

A direção é de George Miller, que trabalhou em todos os filmes de Mad Max até o momento. O cineasta também teve participação no roteiro.

Furiosa chegará aos cinemas em 24 de maio de 2024. Já Mad Max: Estrada da Fúria está disponível no HBO Max.

