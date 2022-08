Furiosa: Astro da Marvel aparece em imagens do filme; veja

O astro da Marvel, Chris Hemsworth, apareceu em novas imagens de Furiosa, derivado de Mad Max: Estrada da Fúria.

As filmagens do longa-metragem estão em andamento na Austrália, com a produção sendo retomada após o diretor George Miller se recuperar da Covid-19.

Novas fotos do set detalham o visual de Hemsworth, que será Dementus, o vilão que estará no encalço da Imperatriz Furiosa (via ScreenRant).

Seu visual está um pouco diferente quando foi apresentado pela primeira vez. Agora o ator conta com uma barba cinza, aparentando interpretar um personagem mais velho.

Veja as imagens, abaixo.

Novo filme da popular franquia

Furiosa será estrelado por Anya Taylor-Joy, que interpretará uma versão mais jovem da personagem que foi vivida por Charlize Theron em Mad Max: Estrada da Fúria.

O elenco de Furiosa também conta com Chris Hemsworth, ator que é conhecido por interpretar o Thor nas produções da Marvel.

Derivado da franquia Mad Max, Furiosa chegará aos cinemas em 24 de maio de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.