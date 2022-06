Furiosa: Diretor de Mad Max tentou escalar Tilda Swinton para filme

Após trabalhar com Tilda Swinton no filme Three Thousand Years of Longing, o diretor George Miller tentou escalá-la para Furiosa, seu próximo filme na franquia Mad Max.

“Ela realmente é algo. Ela é uma artista e uma das pessoas mais sábias que já conheci”, disse Miller ao The Hollywood Reporter no Festival de Cinema de Cannes, onde seu novo filme estreou.

Miller conta que ficou ansioso para trabalhar com Swinton novamente em seu próximo projeto, a prequel de Mad Max: Estrada da Fúria. “Foi a primeira coisa que pensei”, disse, mas infelizmente não deu certo.

“Em Suspiria ela interpretou três papéis, um dos quais é um homem velho, então pensei, bem, ela poderia interpretar um dos homens [em Furiosa]. Mas, infelizmente, não havia nenhum papel que ela se encaixasse. Se você força um personagem em um filme, geralmente é o primeiro a acabar na sala de edição. Eu nunca faria isso com ela, mas eu definitivamente queria que isso acontecesse”, explica o cineasta.

Three Thousand Years of Longing chega aos cinemas em setembro de 2022, após a temporada de festivais.

