Futuro da Marvel está nos ombros DESSE personagem

Durante a San Diego Comic-Con 2022, a Marvel esclareceu os seus planos para o futuro. Teremos muitos novos conteúdos.

As próximas fases do MCU receberam o nome de “Saga do Multiverso”. E nessa saga, um personagem se destacará mais do que os outros.

Durante uma entrevista para o Comic Book, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, revelou que Kang, o Conquistador será o personagem mais importante da Saga do Multiverso.

Kang, o Conquistador terá papel central no MCU

Jonathan Majors apareceu como uma variante do personagem em Loki, e logo depois estará de volta como Kang, o Conquistador em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

O vilão também estará em Vingadores: A Dinastia de Kang, e deve aparecer também em Vingadores: Guerras Secretas.

“Não há ombros de ninguém que eu preferiria colocar a Saga do Multiverso do que nos dele. É realmente impressionante o que Jonathan Majors é capaz de fazer como todas as variantes de Kang.”

“É muito legal. Kang é um tipo de vilão totalmente diferente. Ele é vários personagens ao mesmo tempo, o que é empolgante e o diferencia dos outros.”

O próximo lançamento do Marvel Studios é Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, que será uma série do Disney+, com lançamento marcado para 17 de agosto.

