Futuro de Army of the Dead depende de Rebel Moon, diz Zack Snyder

Rebel Moon, ficção científica da Netflix, é o próximo filme de Zack Snyder. Mas e quanto a Army of the Dead 2? Aparentemente, a franquia de zumbis está em pausa no momento.

Em entrevista ao The Nerd Queens (via ScreenRant), Snyder ofereceu uma atualização sobre Army of the Dead 2, confirmando que o projeto ainda vai acontecer.

O diretor confirma que a principal razão para o atraso é, na verdade, seu trabalho em Rebel Moon pode muito bem dar início à uma franquia.

“No que diz respeito ao universo de Army of the Dead: ele ainda está vivo e bem na minha mente. Eu sei exatamente o que eu faria. Realmente depende de como tentamos descobrir como avançamos com Rebel Moon e seu próprio universo”, disse Snyder.

“Não é um compromisso pequeno, coisas de Rebel Moon. Uma coisa de ficção científica nessa escala requer muita atenção para que tudo faça sentido. É um mundo muito interconectado”, continuou.

Sobre Rebel Moon

Rebel Moon começa na borda da galáxia, quando uma colônia pacífica é ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius. A colônia então envia uma jovem chamada Kora para procurar guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los na resistência.

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone e Fra Fee formam o elenco, que também tem Charlie Hunnam e Anthony Hopkins como dubladores.

Além de dirigir o filme, Zack Snyder escreveu o roteiro de Rebel Moon com Kurt Johnstad (300) e Shay Hatten (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas).

Snyder desenvolveu Rebel Moon como um potencial filme de Star Wars mais de uma década atrás, antes da Disney ter adquirido a Lucasfilm em 2012.

Rebel Moon será lançado na Netflix no dia 22 de dezembro deste ano.

