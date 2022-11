Futuro de Namor no MCU é mais complicado do que você pensa

Namor fez sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, mas ele é um famoso personagem de quadrinhos desde 1939. A Marvel não é estranha a navegar em questões complicadas de direitos, já que muitos de seus personagens foram espalhados entre os estúdios antes de se estabelecerem como uma franquia. Mas isso não quer dizer que será fácil reutilizar o Namor nos cinemas.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Revelamos abaixo tudo que os fãs da Marvel precisam saber sobre a situação de Namor no MCU.

Situação de Namor é complexa

Uma complicada questão de direitos entre a Universal e a Marvel parece prejudicar o futuro de Namor dentro do MCU, pelo menos por enquanto.

Assim como o Hulk, Namor não pode ter um filme solo devido aos direitos de licenciamento do personagem entre os dois estúdios.

Embora ele possa ser uma co-estrela ou personagem coadjuvante, ser a estrela principal está fora de questão, assim como coisas menores, como só poder aparecer em materiais de marketing se for retratado como parte de um conjunto.

Isso dá ao público uma pista do que a Marvel provavelmente fará com seu personagem daqui para frente, sabendo que o estúdio tem limitações sobre como eles podem usá-lo.

Nos quadrinhos, Namor começa como um vilão, mas depois se torna um personagem moralmente complicado, que se aproxima do anti-herói, antes de se tornar um aliado de certos heróis e, eventualmente, se tornar um super-herói por si só.

A estreia de Namor em Pantera Negra 2 abriu as portas para o MCU contar muitas histórias diferentes e utilizar seu personagem. Embora não esteja claro onde Namor aparecerá na Saga do Multiverso, é quase garantido que ele aparecerá e é improvável que ele permaneça um vilão durante seu tempo no MCU.

