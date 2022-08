Futuro de Robert Pattinson como Batman é revelado

É um momento de grande reorganização na Warner Bros. Discovery e, consequentemente, na DC. Em meio a tudo isso, o que será de Robert Pattinson como Batman?

Após o cancelamento de Batgirl, ficou claro que poucas produções estão realmente seguras. Mas fique tranquilo: o futuro de Robert Pattinson como Batman continua garantido.

Em conversa com Erik Davis, do Fandango (via Heroic Hollywood), o jornalista Umberto Gonzalez, do The Wrap, confirmou que os planos para este universo do Batman continuam os mesmos.

Matt Reeves ainda deve realizar, ao menos, uma trilogia, como havia sido planejado desde o início. Sem mencionar os possíveis derivados.

Futuro do ator como Batman está garantido

A ideia do diretor é mostrar a evolução e o desenvolvimento do personagem a cada novo capítulo.

Em Batman, os fãs puderam acompanhar uma versão do Cavaleiro das Trevas que ainda era muito inexperiente, sem mencionar que Bruce Wayne ainda é uma pessoa reclusa, que pouco aparece em público.

Matt Reeves, no momento, está trabalhando no roteiro de Batman 2. Ele também será o diretor do projeto, com Robert Pattinson reprisando o seu papel como Batman/Bruce Wayne.

Por enquanto, ainda não se sabe quando Batman 2 será lançado.

