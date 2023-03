Futuro de Shazam! na DC depende dos fãs, diz diretor

David F. Sandberg, diretor de Shazam! 2, não acha que esse filme é, necessariamente, o fim da linha para o herói da DC nos cinemas. Segundo ele, tudo depende dos fãs.

Sandberg respondeu no Twitter detalhando como os fãs podem ajudar as chances de Shazam aparecer em futuros projetos da DC Studios.

Ao ser perguntado se Shazam vai aparecer em filmes futuros da DC, o diretor respondeu:

“Ele definitivamente não vai se as pessoas não forem ver o filme. O que me disseram é que não há nada nos filmes do Shazam que contradiga os planos futuros para a DC. Então, a possibilidade de mais Shazam está lá e se é isso que você quer, sua melhor aposta é ir ver o filme”.

Heróis de Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) estreia no Brasil em 16 de março.

Shazam! está disponível na HBO Max.

