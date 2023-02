G.I. Joe Origens: Snake Eyes terá continuação?

G.I. Joe Origens: Snake Eyes chegou aos cinemas em 2021, e infelizmente, trouxe grande prejuízo para o estúdio. Produzido com um orçamento de mais de 100 milhões de dólares, o longa faturou somente 40 milhões nas bilheterias. Na Netflix, o longa ganha uma segunda chance. Por isso, os fãs querem saber: a franquia terá uma continuação?

“Um guerreiro cheio de garra é aceito por um antigo clã de ninjas e treina com todas as suas forças para se tornar uma arma mortífera contra a terrível organização Cobra”, diz a sinopse oficial de G.I. Joe Origens: Snake Eyes.

Continua depois da publicidade

Com Henry Golding (Podres de Ricos) como Snake Eyes, o elenco do longa conta com Úrsula Corberó (La Casa de Papel), Samara Weaving (Nove Desconhecidos) e Andrew Koji (Trem-Bala).

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre uma (potencial) continuação de G.I. Joe: Snake Eyes; confira!

G.I. Joe: Snake Eyes terá sequência nos cinemas?

A resposta é mais complexa do que parece! A Hasbro, em parceria com a Paramount, realmente desenvolve uma sequência para G.I. Joe: Snake Eyes, mas o futuro da produção permanece envolto em mistério.

Em meados de 2018, a Paramount começou a desenvolver o filme G.I. Joe: Ever Vigilant (Sempre Vigilante). O filme chegaria aos cinemas em 2020, mas foi trocado por Snake Eyes.

G.I. Joe: Origens: Snake Eyes, como você já sabe, aborda a história de origem do ninja Snake Eyes, e por isso, não influencia (muito) na trama corrente da franquia G.I. Joe. Afinal, o longa é ambientado antes dos outros filmes da franquia.

Snake Eyes também tem o objetivo de servir como um “leve reboot” da franquia. Portanto, caso seja realmente lançado, Ever Vigilant deve continuar tanto a história do longa quanto os eventos de G.I. Joe: Retaliação (que chegou aos cinemas em 2013).

O destino da produção, no entanto, é ameaçado pelo fracasso financeiro de G.I. Joe nos cinemas.

A trama, que estreou no auge das infecções pela variante Delta da pandemia de Covid-19, faturou apenas 40 milhões de dólares, causando um prejuízo de mais de 50 milhões para a Paramount.

Em um universo alternativo, o filme, provavelmente, garantiria uma ótima bilheteria nos cinemas, mas devido à pandemia, isso acabou não acontecendo.

Há muito tempo a Paramount não se manifesta sobre a produção de G.I. Joe: Ever Vigilant. O filme, inclusive, pode ter sido cancelado (mas ainda sem anúncio oficial).

Além disso, vale lembrar, o diretor Lorenzo di Bonaventura, o chefe da franquia G.I. Joe, confirmou a produção de um crossover entre G.I. Joe e Transformers. O projeto, no entanto, ainda não tem previsão de estreia.

Enquanto isso, você pode conferir G.I. Joe: Snake Eyes na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.