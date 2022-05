Gambit: Filme cancelado seria “muito bom”, diz atriz

Em entrevista com o Indie Wire, a atriz Léa Seydoux comentou sobre o filme solo de Gambit, que acabou sendo cancelado após a aquisição da Fox pela Disney.

A estrela havia sido escalada para um papel no projeto, provavelmente como o interesse amoroso de Gambit, que seria interpretado por Channing Tatum.

Segundo Léa Seydoux, o roteiro do projeto era “muito bom” e tinha um estilo divertido, um pouco diferente das produções com as quais ela está acostumada.

“O roteiro era muito bom. Tinha algumas partes bastante engraçadas. Eles queriam fazer algo no estilo de uma comédia.”

“Eu sinto que, nos Estados Unidos, as pessoas são mais criativas. Já me ofereceram filmes muito, muito distantes dos quais eu estava acostumada.”

“Eu acho que isso é muito interessante. Adoro sentir que eu posso me adaptar. Para mim, isso é muito exótico.”

Nos quadrinhos, o Gambit é um personagem do núcleo dos X-Men, a equipe de mutantes da Marvel. É por este motivo que os seus direitos estavam com a Fox antes da aquisição pela Disney.

O Marvel Studios está trabalhando em um reboot de X-Men, mas ainda não se sabe se contará com Gambit.

