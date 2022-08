Garfield: Astros da Marvel e de Game of Thrones entram para novo filme sobre o gato

Uma nova adaptação de Garfield, famosas tirinhas em quadrinhos de Jim Davis, está em produção e ganhou reforços de peso ao elenco, com astros de Game of Thrones e da Marvel.

Ving Rhames (da franquia Missão Impossível), Nicholas Hoult (X-Men: Dias de um Futuro Esquecido), Hannah Waddingham (Game of Thrones) e Cecily Strong (Saturday Night Live) assinaram contrato para estrelarem a nova animação.

Eles se juntam a Chris Pratt e Samuel L. Jackson nessa nova adaptação, que parece não ter vínculo com os filmes anteriores do personagem

O filme do diretor Mark Dindal (A Nova Onda do Imperador) é baseado na icônica tirinha em quadrinhos de Jim Davis com o mesmo nome, que segue um gato laranja cínico e preguiçoso e suas interações com seu dono, Jon Arbuckle, junto com seu companheiro de estimação, Odie.

Detalhes sobre os papéis que as mais novas adições ao elenco desempenharão não foram divulgados pelo Deadline.

David Reynolds (Procurando Nemo) adaptou o roteiro, com a DNEG Animation em cargo da animação e produção do filme ao lado da Alcon Entertainment.

John Cohen (Meu Malvado Favorito, Angry Birds) e Steven P. Wegner estão produzindo ao lado dos cofundadores e co-CEOs da Alcon, Broderick Johnson e Andrew Kosove, bem como o CEO da DNEG Namit Malhotra e o presidente Tom Jacomb, com Davis, Bridget da Andrews McMeel Entertainment.

A produção executiva é de McMeel e Craig Sost. A Sony Pictures distribuirá o filme globalmente em todos os principais territórios, exceto na China.

Garfield tem estreia prevista para 16 de fevereiro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.