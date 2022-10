Garota do Século 20: Explicamos o final do filme da Netflix

O romance sul-coreano da Netflix, Garota do Século 20, traz um lindo primeiro amor, cuja magia nunca desaparece com o tempo. Dirigido por Bang Woo-ri, o filme é estrelado por Kim Yoo-jung, Byeon Woo-seok, Roh Yoon-seo, Park Jung-woo, dentre outros. Vamos mergulhar agora no final do filme.

O longa-metragem segue a história de uma bela amizade, que abre caminho para uma história de amor comovente, enquanto quatro adolescentes reaprendem o significado da amizade e do amor. Esta é uma lição que eles levam para o século 21.

É 1999, e a melhor amiga de Bo Ra, Yeon Doo, está indo para os EUA para sua cirurgia cardíaca. Ela diz a Bo Ra que se apaixonou por Hyun Jin, um cara que frequenta a escola delas.

Ela não quer ir mais, porque quer ficar com ele. Bo Ra diz a ela que ela está sendo estúpida e que ela vai ajudá-la a descobrir mais sobre ele.

Yeon Doo viaja, e Bo Ra sai para coletar toda e qualquer informação sobre ele. Ela o persegue e descobre sua altura, sua bebida favorita e até o tamanho do sapato, enviando regularmente esses detalhes por e-mail para sua melhor amiga.

Ele é frequentemente acompanhado por seu melhor amigo, Poong Woon Ho. Um dia, em um esforço para descobrir seu número de telefone, ela vasculha uma lista inteira no registro telefônico antes de encontrar o que quer.

Em sua última moeda, ela acerta o número dele, mas ele descobre que é ela que está ligando para ele. No dia seguinte, ela descobre que esse tempo todo, ela estava perseguindo Woon Ho e não Hyun Jin.

O final de Garota do Século 20 explicado

Ele diz a ela que obterá informações sobre seu amigo se ela conseguir as coisas que ele quer. Esses pequenos encontros continuam acontecendo até que um dia, ela fere a perna na tentativa de resgatar Hyun Jin de alguns capangas locais.

Hyun Jin aparece no dia seguinte e convida Bo Ra, mas ela o rejeita e sai correndo do restaurante. Woon ho a segue e a ajuda a amarrar o curativo em sua perna. Ele gentilmente pergunta se ela gosta de Hyun Jin. Bo Ra vê Woon Ho sob uma nova luz enquanto ele cuida de sua perna e parece muito bonito fazendo isso.

Ela diz a ele que está interessada, mas não gosta dele. Qualquer adolescente normal teria insistido um pouco mais para saber o significado exato por trás de uma declaração tão vaga. Mas Woon Ho é o misterioso herói da terra dos K-dramas, e ele aceita o que ela diz.

A próxima cena corta para todos eles indo em uma viagem escolar, onde mais uma vez, Hyun Jin tenta flertar com Bo Ra, mas ela o rejeita mais uma vez. Vendo essas interações, Woon Ho ganha confiança de que ele tem uma chance, afinal.

Naquela noite, Bo Ra fica bêbada com seus colegas e encontra Woon Ho. Ela diz a ele que ele tem olhos bonitos e que ela gosta dele. A partir daí, é o início de sua história. Ele diz a ela que sente falta de seu irmão na Nova Zelândia e quer vê-la novamente.

Ela o chama para ver um filme, e ele concorda. Mas há uma chave em seus planos. Yeon Doo retorna, e descobrimos que a pessoa por quem ela tinha uma queda era Woon Ho e não Hyun Jin. Bo Ra é incapaz de confessar a ela que eles começaram a se ver e decide recuar por vontade própria.

Ela envia Yeon Doo em seu lugar para o filme. Naquela noite, ela liga para Woon Ho do telefone público. Ele pede que ela conte até 10. Quando ela termina, ele está na frente dela.

Mas está longe de ser o final ideal que esperamos, pois Bo Ra diz a ele que não tem sentimentos por ele e termina com ele. Naquela noite, quando voltava para casa, ele lembrou-se de como se apaixonou por ela quando voltava para a Coréia.

Ele se apaixonou por ela primeiro e queria dizer isso a ela antes de voltar para a Nova Zelândia. Há algum constrangimento entre eles nos próximos dias, o que é notado por Yeon Doo. Tudo vem à tona quando, durante um encontro duplo no parque de diversões, Woon Ho vai em frente e confessa seus sentimentos a Bo Ra.

Bo Ra não reage e esconde seus sentimentos. Hyun Jin diz a Yeon Doo que eles estão saindo juntos. Ao voltar para casa, as duas melhores amigas brigam, com Yeon Doo dizendo a ela que ela deveria ter sido honesta com ela.

Mais tarde, ela mesma conta a Woon Ho sobre a realidade dos sentimentos de Bo Ra e o encoraja a não desistir deles ainda. Naquela noite, ele vai encontrá-la, mas ela está no hospital com seu irmão Ba Da.

No dia seguinte, Yeon Doo diz a ela que Woon Ho está indo embora e que ela deveria ir encontrá-lo. Ela chega bem a tempo para a estação de trem, e os dois confessam seus sentimentos um ao outro antes de se separarem.

Essa foi a última vez que ela o viu. Eles mantiveram contato por um tempo, com ele planejando entrar em uma universidade na Coréia, mas um belo dia, ele parou de responder aos e-mails dela. Ela não tem notícias dele novamente. Confusa e irritada, ela tenta superá-lo até que um dia, ela vai a um encontro às cegas com alguém que também se chama Woon Ho. Ela cai em prantos e faz uma última ligação para ele através de um telefone público.

Final agridoce

O tempo passa, e ele é uma memória distante no fundo de sua mente. Um dia, quando ela recebe um convite para uma exposição de arte de alguém chamado Joseph. Ela entende que isso tem algo a ver com Woon Ho e aceita.

Na exposição, ela vê as lembranças do tempo que passaram juntos antes de ser abordada por Joseph. Ele é o irmão mais novo de Woon Ho e diz a ela que o irmão morreu há muitos anos. Mas em sua curta vida, ele amava sinceramente Bo Ra, e ela era muito importante para ele.

Garota do Século 20 termina com Bo Ra assistindo a um vídeo que Woon Ho montou sobre o tempo que passaram juntos, revivendo suas memórias e sentimentos do último ano do século 20, quando seu amor floresceu.

