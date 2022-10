Garota do Século 20: Romance coreano da Netflix é perfeito para os apaixonados

A Netflix continua a expandir consideravelmente seu catálogo de produções sul-coreanas. Dessa vez, chega à plataforma o romance Garota do Século 20.

Na trama, Na Bo-ra está em uma missão para descobrir tudo o que puder para tornar o primeiro amor de sua melhor amiga um sucesso.

Para fazer isso, ela precisa reunir todas as informações que puder sobre o rapaz enquanto sua melhor amiga está fora.

Sua melhor amiga, Yeon-doo, é interpretada por Roh Yoon Seo e sua paixão, Baek Hyun-jin, é interpretado por Park Jung Woo (cuja popularidade cresceu através da Love Playlist e que também teve um papel de convidado em Hospital Playlist).

Enquanto isso, Pung Woon Ho, que ajuda Na Bo-ra a atingir seu objetivo, é interpretado por Byeon Woo Seok. À medida que Na Bo-ra passa mais tempo com os dois rapazes, os sentimentos se desenvolvem entre eles.

Garota do Século 20 chega à Netflix

Mais sobre Garota do Século 20

Se você ama filmes nostálgicos e K-dramas envolvendo amizades, primeiros amores (e desgostos), então esse é o filme perfeito para você.

O elenco de Garota do Século 20 conta com Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo e Noh Yoon-seo.

A direção é de Bang Woo-ri, que também assina o roteiro do longa-metragem. Ela chegou a falar sobre a inspiração da trama.

“A história do filme começou quando eu relembrei minha adolescência com meus amigos”, disse Bang em um evento de imprensa (via Korea JoongAng Daily).

“Houve uma amiga que se casou e teve filhos, [que me contou] que encontrou seu primeiro amor por acaso. Foi quando revisitei nosso diário de intercâmbio [que escrevemos juntas]. Cerca de 80 por cento dos rabiscos eram sobre garotos pelos quais nos apaixonamos. Eu me ofereci para espionar o crush da minha amiga [para que ela pudesse conhecê-lo melhor]. Achei que seria uma boa história com a qual não apenas meus amigos, mas o público [global] poderia se relacionar”, continuou.

Garota do Século 20 estreia em 21 de outubro na Netflix.

