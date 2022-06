Garotinha de Jurassic Park está irreconhecível; veja como ela está hoje

O terceiro capítulo de Jurassic World, Domínio, está em cartaz nos cinemas e une a nova trilogia aos filmes antigos. Além de contar com o retorno de Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, o filme também tem participações de Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, protagonistas dos filmes originais de Jurassic Park.

No novo filme, fãs também gostariam de ver o retorno de Ariana Richards, intérprete de Lexie Murphy na franquia original, o que não acontece.

Continua depois da publicidade

Mais de 20 anos depois do lançamento de Jurassic Park, confira abaixo por onde anda a atriz.

Papel de sucesso

Ariana Richards viveu Lex pela primeira vez em 1993. Na época do lançamento de Jurassic Park a atriz tinha apenas 14 anos.

Devido ao sucesso estrondoso do primeiro filme, Richards retornou em uma participação especial em Jurassic Park: O Mundo Perdido.

Richards foi extremamente elogiada por sua performance, vencendo diversos prêmios de “Atriz Revelação”.

O primeiro papel de Richards no cinema não foi em Jurassic Park. A atriz começou sua carreira artística em 1988, tendo aparecido em 8 filmes e várias séries antes de atuar na obra de Steven Spielberg.

Mundo da música

No mesmo ano em que Jurassic Park conquistou as bilheterias do mundo inteiro, Ariana Richards lançou seu primeiro álbum. O projeto não foi um sucesso mundial, mas mostrou a versatilidade da artista.

Nos anos seguintes, Ariana Richards retornou ao mercado musical, mais uma vez se dedicando a projetos independentes e estilos experimentais.

Artista plástica

Após se afastar do cinema, Richards pôde se dedicar à sua grande paixão: a pintura.

A atriz já fazia parte do mundo da arte desde a adolescência, tendo recebido diversos elogios por seus projetos com o passar dos anos. Richards vende pinturas originais em seu site pessoal, e mantém um distinto estilo que faz grande sucesso em galerias e exposições.

Ariana Richards normalmente pinta paisagens e figuras, a maioria no estilo impressionista. Em 2005, a artista recebeu a medalha de ouro na Competição Nacional de Pintura à Óleo Profissional, promovida pela revista American Artist.

Retorno ao cinema

Após um hiato de mais de 15 anos, Ariana Richards retornou no filme Cães de Luta, de 2013. No longa de ação, a atriz contracenou com Ernie Hudson, Dennis Haysberth e Bill Duke.

Desde então, Richards sumiu do cinema e TV.

Sobre o autor Redação