Ghosted: Explicamos o final do filme com Chris Evans e Ana de Armas

Protagonizado por Chris Evans e Ana de Armas, o filme Ghosted já está disponível na AppleTV+. O longa tem feito muito sucesso com o público da plataforma devido à sua trama eletrizante, divertida e cheia de reviravoltas. Quem já conferiu a aventura quer saber: o que realmente acontece em seu desfecho?

“Cole se apaixona perdidamente pela enigmática Sadie, mas faz a chocante descoberta de que ela é uma agente secreta. Antes que eles possam decidir sobre um segundo encontro, Cole e Sadie são arrastados para uma aventura internacional para salvar o mundo”, diz a sinopse oficial de Ghosted na AppleTV+.

Além de Chris Evans (Capitão América) e Ana de Armas( Entre Facas e Segredos), o elenco de Ghosted conta também com Adrien Brody (Succession), Mike Moh (Era Uma Vez em Hollywood), Amy Sedaris (The Mandalorian) e Tate Donovan (Hércules).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o surpreendente final de Ghosted, com Ana de Armas e Chris Evans, na AppleTV+; confira! (via AuralCrave)

Final explicado de Ghosted – O que acontece com Cole e Sadie?

Em Ghosted, o mais novo hit da AppleTV+, os protagonistas são Sadie (Ana de Armas) e Cole (Chris Evans).

No início do filme, Sadie é introduzida como uma curadora de arte que vive viajando. Cole, por outro lado, é um simples fazendeiro que nunca havia deixado os Estados Unidos.

Os personagens são completamente opostos: ela é uma mulher independente que odeia homens grudentos, e ele é um cara que se apaixona rapidamente.

Quando se conhecem, eles passam o dia inteiro juntos, mas aí, acabam se separando. Cole envia mensagens sem parar, e Sadie não responde. Como a irmã do personagem indica, ele é ignorado (ghosted) pela pretendente.

Cole não desiste: em vez de partir para outra, ele decide viajar para Londres para se encontrar com Sadie. Lá, ele descobre que a personagem de Ana de Armas é uma agente da CIA envolvida em uma perigosa missão internacional.

Eventualmente, Ghosted (que começa como uma simples comédia romântica) se torna um filme de ação desenfreada. Enquanto vivem muitas aventuras – e confusões – pela Europa, Cole e Sadie desenvolvem uma conexão cada vez maior.

Os personagens também se desenvolvem de maneira pessoal: Cole prova que tem tudo que é preciso para ser um “homem de ação”, e Sadie percebe que conexões reais valem o sacrifício, e que a “missão”, nem sempre deve ser colocada em primeiro lugar.

No filme, o grande objetivo da personagem de Ana de Armas é botar as mãos na “Azteca”, uma poderosa arma visada por muitos criminosos. Essa arma é trancada em uma mala cuja combinação é a sequência genética de algum ser vivo.

A partir daí, Sadie e Cole embarcam em uma jornada eletrizante para encontrar a combinação. Eles conseguem escapar de um grupo de gângster e retornar à CIA.

Ao analisar as fotos de pessoas que foram mortas por Sadie, Cole descobre o grande segredo: a combinação da maleta é a sequência genética de uma planta asteca que estava na casa da garota que, recentemente, havia sido assassinada pela agente secreta.

No final de Ghosted, o filme explica como Cole e Sadie conseguiram terminar a missão sãos e salvos.

Cole é usado como isca para expor os criminosos, mas os agentes da CIA encarregados de sua proteção também são mortos. Ele deveria fugir, mas decide ficar para trás esperando pela volta de Sadie.

Felizmente, a personagem de Ana de Armas consegue voltar à tempo, e o filme termina com Sadie e Cole iniciando uma nova vida juntos.

De acordo com o site AuralCrave, esse é o verdadeiro sentido do final de Ghosted: mesmo protagonizando perigosas missões no mundo inteiro, Sadie ainda encontra um tempinho para passar junto com o novo namorado.

Você já pode assistir Ghosted na AppleTV+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.