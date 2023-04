Gladiador 2: Fotos do set mostram construção de novo Coliseu

A conta do Twitter Paul Mescal Updates divulgou as primeiras fotos do set de Gladiador 2, que mostram a construção de um novo Coliseu – lugar onde os gladiadores duelavam no primeiro filme.

Confira abaixo imagens da impressionante estrutura, que está sendo montada no Marrocos:

Construction for ‘GLADIATOR 2’ has begun in Morocco. pic.twitter.com/YZeCkE9H6M — Paul Mescal Updates (@bestofmescal) April 12, 2023

Mais sobre Gladiador 2

A trama de Gladiador 2 não vai seguir Maximus, personagem de Russell Crowe no longa original, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

Pedro Pascal viverá Lucius. O elenco também conta com Denzel Washington e Barry Keoghan (Eternos), que fará o papel do vilão e Imperador Geta.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Ridley Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Gladiador 2 chega aos cinemas em 22 de novembro de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.