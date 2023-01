Gladiador 2: Russell Crowe revela se retorna para a continuação

O ator Russell Crowe, que estrelou Gladiador, revelou se vai retornar como Maximus para Gladiador 2, filme muito aguardado pelos fãs.

Como o filme se passa anos após a morte do personagem de Crowe, o ator confirmou que não vai retornar ao papel que lhe rendeu grande sucesso em 2000.

O astro confirmou que se sentou e conversou com o diretor Ridley Scott, e revelou que Gladiador 2 não será um remake e nem uma sequência direta do primeiro longa (via ComicBook).

“Sim, jantamos e conversamos sobre isso e todas essas coisas. Então, sei mais ou menos como ele está moldando a história. Mas sim, se você se lembra, havia um garoto que queria derrotar o Gladiador, o que leva ao discurso ‘Meu nome é'”, disse ele.

“Então esse garoto cresceu e agora é o Imperador. Eu não sei o que mais acontece nesse ponto, então essa é a ideia. Portanto, não é um remake. E não é uma sequência direta. Não é como no dia seguinte, você sabe, 30 anos depois ou algo assim”, concluiu o ator.

Mais sobre Gladiador 2

Com Paul Mescal estrelando o novo filme, a história não vai seguir Maximus, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Ridley Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Gladiador 2 não possui previsão de lançamento.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.