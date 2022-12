Glass Onion aumenta o sucesso de Entre Facas e Segredos

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Glass Onion: Um Mistério Knives Out não demorou nem 24 horas para liderar o Top 10 do streaming. Além disso, o novo filme de Rian Johnson aumentou a popularidade de Entre Facas e Segredos. Logo após a estreia da continuação, o primeiro filme retornou ao ranking de produções mais assistidas do streaming.

“O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades”, afirma a sinopse oficial de Glass Onion na Netflix

Glass Onion: Um Mistério Knives Out chegou à Netflix em 23 de dezembro. O filme ganhou o coração do público e da crítica especializada, com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o sucesso de Entre Facas e Segredos após o lançamento de Glass Onion; confira!

Sucesso de Glass Onion reaviva o interesse do público por Entre Facas e Segredos

Em primeiro lugar, é importante lembrar que Glass Onion: Um Mistério Knives Out é a continuação de Entre Facas e Segredos (Knives Out).

Lançado originalmente em 2019, Entre Facas e Segredos também tem direção e roteiro de Rian Johnson (Star Wars).

Assim como Glass Onion, Entre Facas e Segredos se tornou um grande sucesso de público e crítica. Além de faturar uma sólida bilheteria de 312 milhões de dólares (com orçamento de apenas 40 milhões), o longa garantiu uma aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.

E não é só isso: o filme foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Roteiro Original. Rian Johnson, no entanto, perdeu para Bong Joon-ho, de Parasita.

Com o lançamento de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Entre Facas e Segredos retornou ao Top 10 da Netflix.

Até o fechamento desta matéria, Entre Facas e Segredos assume a posição Número 6 no ranking de filmes mais assistidos do streaming, à frente de hits como Natal Outra Vez, Pinóquio e O Grinch.

“Um detetive tenta desvendar os mistérios que cercam uma excêntrica família e a morte de seu patriarca, um renomado escritor”, afirma a sinopse oficial de Entre Facas e Segredos.

O único personagem de Entre Facas e Segredos que também aparece em Glass Onion é justamente o detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig (007).

Ao que tudo indica, a intenção de Rian Johnson é criar um universo cinematográfico compartilhado a partir das aventuras do detetive.

Um dos maiores trunfos de Entre Facas e Segredos é seu impressionante elenco de estrelas. Além de Daniel Craig, o filme conta com Ana de Armas (Blonde), Chris Evans (Capitão América), Jamie Lee Curtis (Halloween), Toni Collette (Hereditário), Christopher Plummer (Todo o Dinheiro do Mundo), Michael Shannon (Nove Desconhecidos), Lakeith Stanfield (Death Note), Katherine Langford (13 Reasons Why), Jaeden Martell (It: A Coisa) e Riki Lindhome (Wandinha).

Você já pode assistir Entre Facas e Segredos e Glass Onion na Netflix.

