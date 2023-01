Glass Onion conquista marca importante na Netflix

O filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out é um dos grandes sucessos da Netflix, e conquistou uma marca importante na plataforma.

Com a direção de Rian Johnson, a sequência de Entre Facas e Segredos é amplamente elogiada pela crítica e pelos fãs.

Continua depois da publicidade

Dessa vez, o longa-metragem integrou o top 5 dos filmes mais populares da Netflix, com base no número de visualizações nos primeiros 28 dias.

Atualmente, Glass Onion está em quarto lugar com mais de 273,2 milhões de visualizações, ficando apenas atrás de Bird Box, Não Olhe para Cima e Alerta Vermelho (via ScreenRant).

Além disso, a continuação estrelada por Daniel Craig superou Agente Oculto, que está em quinto lugar, e O Projeto Adam, que ocupa a sexta posição.

Daniel Craig em Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Mais sobre Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.