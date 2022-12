Glass Onion mudou de título por causa da Netflix e diretor ficou revoltado

Glass Onion: Um Mistério Knives Out deveria se chamar apenas Glass Onion, mas a Netflix exigiu que seu subtítulo fosse acrescentado, visto que faz parte da franquia iniciada em Entre Facas e Segredos (Knives Out no original). O diretor Rian Johnson não ficou contente com essa exigência.

O primeiro filme foi uma produção da Lionsgate lançada nos cinemas em 2019. A Netflix então comprou a franquia de filmes, o que levou ao lançamento de Glass Onion na plataforma de streaming.

O detetive de Daniel Craig, Benoit Blanc, é o único personagem que retorna em Glass Onion, e Rian Johnson trabalhou duro para fazer do longa-metragem um filme independente.

“Tentei muito torná-los independentes”, disse Johnson em entrevista ao The Atlantic (via ComicBook). “Honestamente, fiquei put* por termos Um Mistério Knives Out no título. Eu quero que seja chamado apenas de Glass Onion”.

“Entendi e quero que todos que gostaram do primeiro filme saibam que este é o próximo da série, mas também, todo o apelo para mim é que é sempre uma nova história. Mas há uma gravidade de mil sóis em direção à narrativa serializada”, continuou Johnson.

Personagens de Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

