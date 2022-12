Glass Onion teria cena musical com canção de David Bowie

Glass Onion: Um Mistério Knives Out quase teve uma cena musical com seu elenco estelar, mas o trecho acabou ficando de fora do filme da Netflix.

Edward Norton e Janelle Monáe revelaram a história por trás da cena deletada com música de David Bowie, Moonage Daydream.

Em entrevista ao Rotten Tomatoes, as estrelas de Glass Onion: Um Mistério Knives Out falaram sobre terem apresentado ao diretor Rian Johnson uma cena musical com seus personagens em um flashback do filme.

Segundo a dupla, a ideia da cena surgiu do amor mútuo deles dois por David Bowie, com a escolha da música Moonage Daydream. Cada música em Glass Onion: A Knives Out Mystery acrescentou algo à história, começando com a música dos Beatles “Glass Onion”, que intitulou o filme.

Norton revelou que Johnson gostou da ideia e algumas tomadas foram feitas da cena, com Kathryn Hahn e Kate Hudson servindo como backing vocals.

Mais sobre Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

