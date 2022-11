Gostou de Nada de Novo no Front? Netflix tem o filme perfeito para você

A nova adaptação de Nada de Novo no Front chegou à Netflix e tem conquistado muitos assinantes da plataforma de streaming. Quem já assistiu e quer ver mais sobre a Primeira Guerra, saiba que há outro aclamado filme disponível na plataforma de streaming.

“Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados tentam cruzar território inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar centenas de soldados, inclusive o irmão de um deles”, diz a sinopse oficial do filme.

A trama começa em 6 de abril de 1917. O reconhecimento aéreo observou que o exército alemão, que recuou de um setor da Frente Ocidental no norte da França, não está em retirada, mas fez uma retirada estratégica para a nova Linha Hindenburg , onde espera para dominar os britânicos com artilharia.

Nas trincheiras britânicas, com linhas telefônicas de campo cortadas, dois jovens lanceiros britânicos, William Schofield, um veterano do Somme, e Tom Blake, são ordenados pelo general Erinmore a levar uma mensagem ao coronel Mackenzie do 2º Batalhão do Regimento de Devonshire, cancelando um ataque programado na manhã seguinte que colocaria em risco a vida de 1.600 homens, incluindo o irmão de Blake, Joseph, um tenente.

Vamos ver, agora, que filme é esse.

Mais sobre 1917

Trata-se de 1917, lançado em 2019, que chegou a concorrer 10 prêmios Oscar, tendo ganhado três: melhor mixagem de som, melhor fotografia e melhores efeitos visuais.

A direção é de Sam Mendes, mais conhecido por Beleza Americana, Estrada para Perdição e 007 – Operação Skyfall.

1917 foi amplamente elogiado pelos críticos e conta com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 470 análises computadas.

“Contundente, imersivo e uma conquista técnica impressionante, 1917 captura a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial com um imediatismo cru e surpreendente”, diz o consenso da crítica.

O filme é conhecido por ter sido filmado de tal forma a dar a impressão de uma única sequência sem cortes.

Nada de Novo no Front e 1917 estão disponíveis na Netflix.

