Governo francês detona Pantera Negra 2

Alerta de spoilers

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é um grande sucesso para a Marvel, mas não são todos que saíram satisfeitos do filme. O governo francês é um que está tecendo duras críticas ao longa-metragem.

De acordo com o Politico, o ministro das Forças Armadas da França, Sébastien Lecornu, usou o Twitter para expor suas queixas em relação ao filme.

“Condeno veementemente essa representação falsa e enganosa de nossas forças armadas”, escreveu Lecornu em um tuite.

“Estou pensando e honrando os 58 soldados franceses que morreram defendendo o Mali, diante de grupos terroristas islâmicos.”

A mensagem foi acompanhada por um vídeo de Wakanda Para Sempre retratando a cena em que a Dora Milaje escolta soldados franceses e os apresenta perante as Nações Unidas.

O jornalista Jean Bexon, que compartilhou o vídeo, observa que o uniforme dos prisioneiros é muito semelhante ao usado pelos soldados que participaram da Operação Barkhane, a missão da vida real que Lecornu menciona em seu tweet.

Pantera Negra: Wakanda Forever coloca uma grande ênfase nas relações globais e na política. Durante o primeiro ato do filme, a rainha Ramonda de Wakanda fala à ONU, revelando que a nação africana fictícia sofreu vários incidentes de outros países tentando roubar seu suprimento de Vibranium.

Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces Armées.



Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes. https://t.co/KpnFIcatPt — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 12, 2023

Mais sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre teve a melhor estreia de um filme do MCU na história do Disney+. O segundo longa do herói da Marvel foi lançado em 1º de fevereiro no serviço de streaming.

No longa da Marvel, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger a nação de Wakanda das potências mundiais que intervêm após a morte do rei T’Challa (interpretado por Chadwick Boseman). O filme inclusive presta uma homenagem ao falecido ator da Marvel.

Pantera Negra 2, que encerra a Fase 4 do MCU, conquistou cinco indicações ao Oscar deste ano, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett – ela é a primeira atriz da Marvel a ser indicada para esta categoria – e Melhores Efeitos Visuais.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre está disponível no Disney+. Veja o trailer legendado:

