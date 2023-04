Grant Gustin é esnobado em filme de The Flash e isso é um grave erro

Apostando pesado no conceito do Multiverso, o filme de The Flash deve contar com a participação de alguns dos maiores ícones da DC – como o Batman de Michael Keaton, por exemplo. No entanto, uma ausência importante já mexe com a cabeça dos fãs: a de Grant Gustin, o intérprete de Barry Allen na série The Flash.

“Mundos colidem quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco”, diz a sinopse de The Flash.

Além de Ezra Miller (Animais Fantásticos) no papel titular, o elenco de The Flash conta também com Michael Shannon (Batman vs Superman: A Origem da Justiça), Ron Livingston (Invocação do Mal), Maribel Verdú (Elite), Kiersey Clemons (Liga da Justiça de Zack Snyder), Antje Traue (O Homem de Aço) e Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar).

Mostramos abaixo por que o fato da DC esnobar Grant Gustin no novo filme de The Flash é um grande erro; confira!

Por que Grant Gustin merece aparecer no filme de The Flash?

O ator americano Grant Gustin foi alçado à fama mundial por sua performance como Barry Allen na série The Flash, parte do Arrowverso. Atualmente, a produção exibe sua 9ª (e última) temporada na CW.

Com o fim iminente do Arrowverso, muitos fãs da DC torceram pela introdução do Barry de Grant Gustin no DCU.

Porém, em um papo recente com o site TV Line, ao ser perguntado sobre a possibilidade de aparecer no filme de The Flash, Gustin jogou um verdadeiro balde de água fria nas expectativas do público.

“Não! [risos] Sim, tem havido muitos rumores por aí há muito tempo. Ninguém veio diretamente e me perguntou formalmente se eu quero participar. As pessoas me perguntam na rua o tempo todo, eu não estou mantendo um grande segredo elaborado”, disse o ator.

Ou seja: mesmo construindo um brilhante legado em mais de uma década como o Flash, o ator acabou sendo esnobado no primeiro filme solo do herói.

Grant Gustin é, definitivamente, muito mais popular do que Ezra Miller, o polêmico intérprete atual do Flash no DCU. Quando o ator se envolveu em vários problemas com a lei, por exemplo, muitos fãs da DC iniciaram uma campanha para que ele fosse substituído por Gustin.

Dada a enorme popularidade da série The Flash, a DC deveria, no mínimo, ter convidado Grant Gustin para fazer uma participação especial no filme.

Como o episódio final de The Flash será exibido pela CW em 24 de maio, e o filme do Flash chega aos cinemas em 15 de junho, o longa também seria a oportunidade perfeita para a despedida de Grant Gustin.

Por fim, é importante lembrar que as versões do Flash que são interpretadas por Ezra Miller e Grant Gustin já apareceram juntas no crossover Crise nas Infinitas Terras. Logo, a participação de Gustin no filme da DC faria todo o sentido.

O filme The Flash estreia no Brasil em 24 de maio de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.