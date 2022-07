Greve pode prejudicar a Comic-Con 2022

Uma greve de funcionários pode ter impacto na San Diego Comic-Con 2022, de acordo com um artigo do Comic Book Resources.

O site diz que centenas de funcionários do Hilton San Diego Bayfront, um hotel muito importante para o evento, estão de greve no momento.

O motivo da greve é que eles estão sem contrato desde novembro, e exigem um aumento salarial para a renovação.

O hotel, no entanto, não está disposto a aceitar o aumento, e estaria travando as negociações com os funcionários.

Complicação para o evento

O Hilton San Diego Bayfront é de extrema importância para o evento, já que hospeda vários convidados famosos.

Além disso, uma parte do hotel é dedicada a painéis e entrevistas com a imprensa. A greve pode complicar um pouco as coisas para os organizadores da San Diego Comic-Con 2022.

Vale lembrar que a San Diego Comic-Con 2022 acontece entre os dias 21 e 24 de julho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.