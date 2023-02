Guardiões da Galáxia 3: Dave Bautista diz que terá uma “saída perfeita” do MCU

O ator Dave Bautista interpretará Drax pela última vez em Guardiões da Galáxia Vol. 3 e, durante sua participação no The Tonight Show, o ator disse que terá uma “saída perfeita” do MCU.

“Eu acho que é estranho, não sei por que é notícia. Eu sinto que… este é meu sétimo filme como Drax, e meu terceiro Guardiões [da Galáxia], é nossa trilogia, e é mais ou menos isso que todos nós assinamos para fazer, uma trilogia. Esta será a última versão de nossos Guardiões da Galáxia”, afirmou.

Bautista acrescentou: “É difícil, mas chegou a hora e é a saída perfeita. Todos nós tínhamos aqueles arcos de personagem perfeitos e um final digno de livros de história. Eu constantemente relaciono isso com a maneira como terminei minha carreira no wrestling, terminei como um livro de história e nunca voltaria e mancharia isso, e é o mesmo com Drax. Eu tenho um final perfeito e nunca me inscreveria para outra participação como Drax apenas para receber um salário, eu não iria manchar isso e não vou fazer isso”, finalizou.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

“Ainda se recuperando da perda de Gamora, Peter Quill reúne sua equipe para defender o universo e um deles – uma missão que pode significar o fim dos Guardiões se não for bem-sucedida”, diz a sinopse.

Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas, enquanto Dave Bautista vive Drax. Will Poulter fará sua estreia como o anti-herói Adam Warlock.

O longa-metragem marcará a despedida do diretor James Gunn da Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

