Guardiões da Galáxia 3: Diretor revela como filme será diferente dos anteriores

O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 é um dos mais aguardados da Marvel para 2023. James Gunn, cineasta dos dois filmes anteriores, vai voltar para o terceiro longa-metragem.

Finalizando a trilogia, o novo filme será a despedida de alguns atores do MCU, como é o caso de Dave Bautista, que vive o Drax no cinema.

Continua depois da publicidade

Em recente entrevista, Gunn comentou sobre o projeto, que vem para se diferenciar de seus anteriores como um todo, e ser ainda melhor (via ScreenRant).

Gunn revelou que Guardiões da Galáxia Vol. 3 terá ainda mais diversão, e vai marcar o fim da história do grupo no MCU, com muita emoção.

“Guardiões da Gaáxia Vol. 3 tem muito da diversão e das coisas patetas de Guardiões, mas também é incrivelmente emocionante”, comentou ele.

“É o fim da história desse grupo de Guardiões, então houve muita emoção em torno disso. Era muito sério na maior parte do tempo. Os atores estavam todos se esforçando muito, especialmente Chris Pratt. Foi pesado”, concluiu o diretor.

O fim da saga dos Guardiões da Galáxia no MCU

Quando Peter Quill, Gamora, Rocket, Drax e Groot foram apresentados ao MCU em 2014, os personagens eram uma grande novidade para os fãs na época.

Além de serem falhos e terem suas grandes diferenças, eles acabaram se unindo e fazendo que o grupo fosse uma grande família.

No segundo filme, eles também trouxeram Mantis para integrar a equipe, expandindo ainda mais o núcleo dos personagens no MCU.

A evolução dos Guardiões da Galáxia como uma equipe auxiliou os membros a confiarem uns nos outros, até chegar na conclusão da trilogia.

Os dois filmes anteriores abordam um tema emocional, com Peter enfrentando seu passado, o que constrói todo o arco do personagem no MCU.

Além disso, o terceiro filme ainda deve explicar a origem de Rocket, um dos personagens mais amados da franquia criada por Gunn.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.