Guardiões da Galáxia 3: Diretor revela impacto de Thor 4 no filme

O diretor de Guardiões da Galáxia 3, James Gunn, revelou se Thor: Amor e Trovão (Thor 4) tem grande impacto no filme.

Os Guardiões da Galáxia marcaram presença em Thor 4, tendo um papel fundamental para o deus nórdico no filme.

Gunn, diretor do terceiro filme da saga, revelou que escreveu o roteiro sem pensar que os Guardiões estariam no novo filme do herói de Asgard (via ComicBook).

“Eu escrevi o roteiro sem nunca pensar que eles estariam com Thor. Isso não os afetou em nada”, disse o cineasta.

Apesar de não serem afetados no longa-metragem, alguns personagens deverão morrer no capítulo final da trilogia de Gunn. O diretor ainda revelou se Thor vai marcar presença no filme.

