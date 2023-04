Guardiões da Galáxia 3 está previsto para ter a melhor estreia da trilogia

Guardiões da Galáxia Vol. 3 deve encerrar a franquia com chave de ouro. Previsões apontam que o filme da Marvel terá a melhor estreia da trilogia.

Com todo o hype em torno do longa-metragem, cuja campanha de marketing já está a todo vapor, as primeiras projeções de bilheteria apontam para a melhor estreia da franquia cósmica.

Shawn Robbins e a equipe do BoxOffice Pro sugerem que o terceiro filme deve arrecadar entre US$ 120 milhões e US$ 155 milhões no primeiro fim de semana de maio.

Caso obtenha o maior número dessa estimativa, esse terceiro filme quebraria o recorde da trilogia em bilheteria. O volume 2 é o atual recordista, com uma estreia doméstica de US$ 146,5 milhões, enquanto Guardiões da Galáxia abriu com uma soma de US$ 94,3 milhões em 2014.

Cosmo em Guardiões da Galáxia

“Em Guardiões da Galáxia Vol. 3 da Marvel Studios, nosso amado grupo de desajustados está se estabelecendo na vida em Luganenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo pelos ecos do passado turbulento de Rocket”, diz a sinopse do filme.

“Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe em torno dele em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, poderia muito possivelmente levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos”, conclui a sinopse.

Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas, enquanto Dave Bautista vive Drax. Will Poulter fará sua estreia como o anti-herói Adam Warlock.

O longa-metragem marcará a despedida do diretor James Gunn da Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 4 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

