Guardiões da Galáxia 3 ganha trailer dublado

A Marvel Brasil divulgou a versão dublada do mais recente trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3.

A prévia mostra os heróis em uma nova missão perigosa, que pode colocar um ponto final na equipe de uma vez por todas.

Continua depois da publicidade

Além disso, é possível ver o visual de Adam Warlock no trailer, que será interpretado por Will Poulter, bem como o do Alto Evolucionário.

Confira, com a versão legendada logo embaixo:

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

“Ainda se recuperando da perda de Gamora, Peter Quill reúne sua equipe para defender o universo e um deles – uma missão que pode significar o fim dos Guardiões se não for bem-sucedida”, diz a sinopse.

Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas, enquanto Dave Bautista vive Drax. Will Poulter fará sua estreia como o anti-herói Adam Warlock.

O longa-metragem marcará a despedida do diretor James Gunn da Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.