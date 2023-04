Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem o primeiro palavrão do MCU

Guardiões da Galáxia Vol. 3 terá o primeiro palavrão do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), confirmou James Gunn.

Um novo clipe de Guardiões 3 foi lançado recentemente, no qual Peter Quill (Chris Pratt) diz a Nebulosa (Karen Gillan) para “Abrir a p*rra da porta” (ele diz f*cking door no original).

No Twitter, o roteirista e diretor Gunn confirmou posteriormente que a palavra, censurada no clipe, é um palavrão mesmo, e que apareceria sem censura no filme final.

“Você só pode ter só um f*ck em um filme PG-13”, escreveu Gunn. “Não foi planejado – eu disse a Chris para adicioná-lo no set e isso apenas tornou o momento mais engraçado, então nós o mantivemos.”

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

“Em Guardiões da Galáxia Vol. 3 da Marvel Studios, nosso amado grupo de desajustados está se estabelecendo na vida em Luganenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo pelos ecos do passado turbulento de Rocket”, diz a sinopse do filme.

“Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe em torno dele em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, poderia muito possivelmente levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos”, conclui a sinopse.

Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas, enquanto Dave Bautista vive Drax. Will Poulter fará sua estreia como o anti-herói Adam Warlock.

O longa-metragem marcará a despedida do diretor James Gunn da Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 4 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

