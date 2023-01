Guillermo del Toro já tem nova animação em stop motion após Pinóquio

O diretor Guillermo del Toro, que dirigiu Pinóquio para a Netflix, já tem uma nova animação stop motion planejada.

Pinóquio de Guillermo del Toro foi um grande sucesso na plataforma, chegando a concorrer como Melhor Animação do Oscar deste ano.

Continua depois da publicidade

O cineasta comentou que está desenvolvendo uma animação sobre o livro O Gigante Enterrado, de 2015. Ele escreve ao lado de Dennis Kelly, porém, antes está se concentrando em um trabalho em live-action (via ScreenRant).

“O próximo filme stop-motion que estou fazendo é uma adaptação de O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro, que atualmente estou co-escrevendo com Dennis Kelly, e começamos o processo de design em dois meses”, disse ele.

“Estou filmando um filme live-action primeiro. Mas enquanto isso, estamos desenvolvendo um look-book, e em cerca de dois anos, se tudo correr bem, iniciaremos a produção”, concluiu.

Vilão original de Pinóquio era “um lixo”, revela Guillermo del Toro

Pinóquio por Guillermo del Toro é bem diferente da versão da Disney e, de fato, o filme faz uma mudança considerável em relação ao livro original.

O vilão do Pinóquio de Guillermo del Toro foi mudado no meio da produção, conforme revelado no documentário da Netflix Handcarved Cinema (via Slash Film)

Nele, é revelado que del Toro mudou o principal vilão de Pinóquio no meio da produção. Ele achou o personagem do livro um clichê e mudou para sua adaptação.

Especificamente, del Toro afirmou: ” Acho que nosso vilão principal é um lixo e quero mudá-lo”. Em vez disso, del Toro deu seu próprio toque aos vilões da história original de Pinóquio

O filme Pinóquio por Guillermo Del Toro já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.