Há um motivo prático pelo qual John Wick usa armas de jeito diferente

Os fãs de John Wick mal podem esperar pela estreia do quarto capítulo da franquia, que chega aos cinemas ainda neste mês. Enquanto John Wick 4 não estreia, admiradores de Keanu Reeves aproveitam para reassistir aos outros longas anteriores. Como muita gente já percebeu, o protagonista usa armas de um jeito diferente – e há um motivo prático para isso.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Continua depois da publicidade

Junto com Keanu Reeves, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Mostramos abaixo o motivo prático pelo qual John Wick usa armas de forma diferente e única! Veja se você percebeu. (via Looper)

Armas são importantes para a coreografia de luta de John Wick

Em todos os filmes da franquia John Wick, o protagonista titular se envolve em diversos confrontos – sejam eles físicos, com armas brancas e, é claro, armas de fogo.

A maneira como o personagem de Keanu Reeves usa suas armas é diferente, particular e única! Por isso, fãs internacionais a batizaram de “gun-fu” (um trocadilho com a expressão ‘gun’, que significa arma, e a arte marcial kung-fu).

Em uma papo com a revista americana Forbes, o diretor de John Wick revelou o motivo que ocasionou essa caracterização tão diferente nas sequências de ação da franquia.

Segundo Chad Stahelski, o gun-fu, na verdade, foi implementado por um motivo bastante prático: acomodar o intenso (mas limitado) cronograma de gravações da franquia. O primeiro filme de John Wick, vale lembrar, foi gravado em 47 dias.

“A nossa intenção era evitar socos e chutes. Por outro lado, apostamos no judô, no jiu-jitsu e no manejo tático das armas. Foi assim que conseguimos gravar todas as cenas, sem cortes”, explicou o cineasta.

Stahelski disse também que, se John Wick seguisse o característico estilo dos filmes de ação, com muitas cenas de luta punho a punho, o ritmo das gravações seria prejudicado, e o longa se tornaria “entediante”.

Com o crescente sucesso da franquia John Wick, o diretor ganhou mais tempo para desenvolver sequências de luta ricamente elaboradas, como as que aparecem no segundo e no terceiro filme da saga.

Em uma prévia de John Wick 4, por exemplo, Keanu Reeves descreve a complexa gravação de uma cena de ação em uma multidão de dançarinos.

“Eles tiveram que continuar dançando e simplesmente ignorar aquela cena de luta que estava acontecendo ao seu redor e na sua frente”, explicou o ator.

John Wick 4: Baba Yaga, com Keanu Reeves, chega aos cinemas em 23 de março. Veja abaixo o trailer oficial legendado!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.