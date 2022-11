Hackers no Controle: Explicamos o final do filme da Netflix

A Netflix tem um novo filme de ação em seu catálogo, Hackers no Controle. O final pode ter deixado alguns fãs confusos, portanto vamos mergulhar na história do longa-metragem.

“Depois de descobrir um sério escândalo de privacidade, uma hacker precisa fugir da polícia e encontrar as pessoas que a estão chantageando”, diz a sinopse oficial do filme.

Trata-se de um thriller, que gira em torno de codificação e hacking. A protagonista do filme, Mel Bandison, é uma especialista em tecnologia durante o dia e uma hacker ética à noite.

Ela aceita um emprego em uma empresa chamada Rotramax, para fazer uma verificação final no software de seu ônibus autônomo. Mas ela encontra um pipeline colocado lá por hackers.

Com alguns cliques de seus dedos, Mel envia um Cavalo de Tróia, impedindo que os hackers acessem os dados do ônibus.

Infelizmente, este ato a torna alvo de uma perigosa organização criminosa e chantageada por um britânico chamado Rogers. Quando ela se vê acusada de assassinato, Mel é forçada a fugir e pedir a ajuda de Thomas, um homem com quem ela saiu em um encontro.

Mais um filme de ação chega à Netflix

Por que Rogers e sua organização estavam atrás de Mel?

Rogers e sua organização divulgam um vídeo falso de Mel atirando em um homem morto, o que envia a polícia atrás dela.

Infelizmente, a qualidade do vídeo é boa demais para Mel provar que é falso. Precisando dos talentos de um especialista maior do que ela, Mel e Thomas procuram Buddy Benschot, que já foi o mentor de Mel.

Buddy é capaz de rastrear o código usado para hackear o ônibus de volta aos criminosos reais – não é outro senão Xiao Ming, a empresa de software que ajudou a criar o ônibus junto com a Rotramax.

Ele calcula que eles vão usar o software de varredura facial do ônibus para coletar dados confidenciais sobre as pessoas e vendê-los ao governo chinês.

Como Mel planeja detê-los?

Mel percebe que, ao entrar no ônibus, ele escaneou seu rosto, e foi assim que conseguiram produzir o vídeo dela.

Ela faz um plano para invadir o ônibus e encontrar a prova da varredura que a ajudará a desmontar o vídeo falso. Thomas não concorda com seus planos e eles se separam, com Thomas se entregando à polícia.

Mas quando Mel chega à sala do servidor no escritório de Rotramax, Rogers sai das sombras e aponta uma arma para ela. Ele a ameaça, dizendo-lhe para colocar a criptografia para o Cavalo de Tróia, mas Mel apaga as luzes e escapa.

Antes de ir atrás dela Rogers atira no servidor. Ele pega fogo e o ônibus, atualmente cheio de passageiros em sua primeira corrida, perde o controle. Enquanto isso, Rogers e Mel se envolvem em uma briga até a polícia entrar em cena.

O final de Hackers no Controle explicado

Mel e o detetive Daoudi, que a está investigando, chegam à sala do servidor e apagam o fogo. Quando eles percebem que o ônibus está fora de controle, Mel diz que pode cortá-lo e fazê-lo parar. Ela entra em contato com seus outros amigos hackers, mas eles dizem que o ônibus precisará de um receptor.

Coincidentemente, Thomas sai da delegacia no carro de Buddy e liga para Mel. Mel diz a ele para pegar o transmissor de Buddy, que está no carro, e conectá-lo ao ônibus.

Com um salto ousado de carro para ônibus, Thomas entra e conecta o transmissor. Mel hackeia o ônibus, parando-o logo antes de chegar à beira de uma ponte.

Depois de parar o ônibus, Mel traz os scans de seu rosto feitos pelo ônibus, provando assim ao detetive Daoudi que o vídeo é falso e ela é inocente.

Quando Mel sai do prédio, vemos um Rogers ferido sendo atendido pelos médicos enquanto um policial fica ao lado dele. É seguro assumir que Rogers terá o que merece.

Um dia, Mel recebe uma mensagem de Buddy. É uma mensagem pré-gravada que foi direcionada para ela, caso Buddy falecesse.

Na mensagem de vídeo, Buddy diz a ela como ele apreciou seu tempo com ela. Ele diz que usou o dinheiro que roubou para construir uma rede para Mel. Ele diz que é grande o suficiente para ela atingir multinacionais, líderes governamentais e bilionários. Ele diz a ela para mudar o mundo como ela queria.

O filme termina com Mel e Thomas correndo juntos, os olhares trocados entre os dois sugerem uma pitada de romance.

Hackers no Controle está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.