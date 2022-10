Halloween Ends: Explicamos o final do filme de terror

Alerta de spoilers

O novo filme da franquia Halloween, criada por John Carpenter, Halloween Ends, estreou nesta quinta-feira (13) nos cinemas. O longa-metragem marca a despedida de Jamie Lee Curtis ao papel de Laurie Strode, bem como o encerramento da trilogia.

Com outros dois filmes dirigidos por David Gordon Green, o cineasta retornou ao terceiro, assinando o roteiro ao lado de outros vários escritores.

Neste novo filme, Michael Myers some após matar Karen Strode, filha de Laurie, no final de Halloween Kills. Haddonfield está diferente, mas alguns assassinatos ainda estão acontecendo, deixando a polícia em alerta.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers, respectivamente. Kyle Richards, Will Patton e Andi Matichak completam o elenco principal.

A história da trilogia Halloween

Halloween Ends, para muitos fãs, será um filme que vai dividir opiniões. A atriz Jamie Lee Curtis, em entrevista ao Far Out, já havia alertado que parte do público iria ficar furiosa com as decisões finais.

Ignorando sequências de Halloween – A Noite do Terror, lançado em 1978, a nova trilogia estabelece ainda mais o clima assustador daquele introduzido no filme original.

No final de Halloween (2018), Michael Myers é deixado para morrer na antiga casa de Laurie, preso em uma armadilha enquanto a casa pega fogo. Porém, no início de Halloween Kills – O Terror Continua, é explicado que ele conseguiu sobreviver ao incêndio entrando no esconderijo de armas de Laurie.

Posteriormente, ele sai da casa após alguns bombeiros terem ido combater o fogo que se alastrou por toda a residência. Ele mata todos os bombeiros e sai em Haddonfield para caçar Laurie.

Os planos de Myers são frustrados, e depois de matar Karen, ele desaparece por quatro anos. Após isso, os cidadãos de Haddonfield tentam enterrar Myers, mas sempre lembram dele, e chegam a romantizar algumas mortes. A maioria deles culpa Laurie por ter provocado Michael a ter uma obsessão louca por matar.

A conexão sombria entre Corey e Michael

Após ser descoberto por Corey, um garoto que sem querer acabou matando um menino na época de Halloween Kills, Michael percebe uma conexão com o jovem.

Corey deixou o túnel de esgoto em que Myers estava escondido, e foi confrontado por um mendigo que queria a máscara do assassino. O mendigo sacou um canivete, mas acabou sendo morto por Corey, que entra em desespero. No filme, é realmente mostrado que foi legítima defesa, apesar dele gostar da sensação depois.

Enquanto isso, Alisson estava ainda mais próxima de Corey, o que alertou Laurie após vê-lo agir de certa forma igual Michael. Ao avisar sua neta do perigo que corria, ela não lhe deu ouvidos.

O jovem ainda voltou uma outra vez para se vingar de um policial, matando junto com Michael o homem. No entanto, Corey estava determinado a ser um assassino melhor, e na última vez que encontra Michael, ambos lutam e o garoto rouba sua máscara.

Após se vingar dos jovens que o incomodavam, Corey acaba matando a mãe e depois tem Laurie como alvo. Ela sabia que Michael havia corrompido o jovem, e também que ele estava atrás dela. Strode atira contra Corey, que cai da escada quase morto. Ele se mata, deixando a máscara no chão.

Michael Myers morre no final de Halloween Ends?

As coisas ficam ainda mais sombrias. Michael Myers não havia morrido ainda, e ele perseguiu Corey até a casa de Laurie e conseguiu pegar sua máscara e faca. Ela acaba se escondendo, mas Michael a encontra, e luta contra ela.

Em alguns momentos, Michael aparentava que ia ganhar, mas é derrotado por Laurie, que prende as mãos do assassino na bancada.

Sem poder se mover, Michael ainda tem suas pernas presas após Laurie derrubar a geladeira sobre ele. Ela ainda retira a máscara, e fala que Michael era apenas um homem, não um bicho-papão.

Laurie corta o pescoço de Michael, que sangrou na bancada, mas ainda teve forças para desprender uma de suas mãos da faca e agarrar o pescoço de Laurie.

No entanto, Alisson retornou antes que ele pudesse matar Laurie, e quebrou o braço de Myers, que chega a morrer pouco tempo depois. A personagem de Curtis ainda chega a segurar a mão de Michael, mostrando o elo que ambos tinham desde 1978.

Com o assassino finalmente morto, o policial Hawkins chega na casa de Laurie, após ela ter reportado suicídio quando Corey estava chegando para matá-la, muito antes de Myers.

Ao verem Michael morto, o xerife da cidade decide fazer um tipo de procissão para mostrar o fim total do homem que destruiu várias famílias.

Diversos habitantes de Haddonfield seguem atrás do carro de Alisson e Laurie, com Michael preso no teto, o levando para o ferro-velho. Após chegarem, Michael é jogado no triturador, que destrói para sempre o corpo do bicho-papão.

Por fim, após morto, Laurie termina de escrever seu livro de superação, e recebe a visita do policial Hawkins. Por sua vez, Alisson deixa Haddonfield em busca de uma nova vida.

Halloween Ends já está em exibição nos cinemas.

