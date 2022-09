Halloween Ends: Fãs opinam sobre o fim da franquia

O fim da nova trilogia de Halloween está cada vez mais próximo, e a Universal Pictures lançou o último trailer antes da estreia.

A franquia clássica do terror renovou as energias em 2018, quando o diretor David Gordon Green resgatou o espirito original do filme de 1978, trazendo não apenas Michael Myers de volta, como também Jamie Lee Curtis interpretando Laurie Strode novamente.

O terceiro capítulo dessa nova empreitada deve marcar o fim de Curtis na franquia, e se depender de Laurie Strode, também será o fim do assassino mascarado. Mas vários fãs estão pensando diferente.

A reação dos fãs ao fim de Halloween

Os fãs estão ansiosos mas apreensivos, já que Halloween Kills, segundo filme da nova trilogia, decepcionou muita gente. Nos comentários do novo trailer um fã chegou a deixar claro: “É melhor que esse seja melhor que ‘Halloween Kills’, espero que seja mais como ‘Halloween’ (2018)”

Outro fã chegou a zombar de uma frase de efeito do filme anterior dizendo “Eu juro que se ouvir ‘O Mal Morre Esta Noite’ de novo nesse dilme, eu foi quebrar a tela”.

E sem nem mesmo ter visto o filme final, vários fãs já estão crentes de que essa não será a matança final de Michael Myers, alimentando a expectativa de que esse seja o capítulo final apenas de Laurie Strode na franquia.

Um dos comentários dizia: “Eu acredito que esse é o FIM da história de Laurie, mas sem chance que será o último filme de Halloween. Myers vai voltar. Ele sempre volta.” Após isso outro fã comentou o fim da franquia: “Da saga de Michael Myers e Laurie Strode mas, infelizmente, não da franquia.”

Vamos descobrir mais sobre o fim dessa nova fase no dia 13 de outubro, quando Halloween Ends chegar aos cinemas.

