Halloween Ends ganha primeiro trailer tenso; veja

A saga Halloween vai terminar, e Halloween Ends teve seu primeiro trailer divulgado, mostrando a tensão que cerca Haddonfield.

Laurie Strode e Michael Myers retornam para mais um embate. Os adversários de longa data continuam tentando matar um ao outro na prévia do novo filme (via Deadline).

No trailer, Laurie, vivida pela atriz Jamie Lee Curtis, está cuidando de sua neta, Allyson. As duas lidam com a morte de Karen, filha de Laurie e mãe de Allyson, pelas mãos de Myers em Halloween Kills.

Mas, Michael está de volta, após quatro anos desaparecido. O famoso assassino de babás quer terminar o que começou em 1978, e Laurie pretende enterrá-lo para sempre, mesmo que custe sua vida.

Ambos lutam em uma casa, na que parece ser dos Strodes, e no final, Laurie desfere uma facada na mão de Michael, assim terminando o trailer.

Veja o trailer, abaixo.

O fim da saga Halloween

Halloween Ends se passará após os eventos de Halloween Kills – O Terror Continua, com Laurie Strode lidando com a morte de sua filha pelas mãos de Myers.

David Gordon Green retorna na direção, e escreve o roteiro ao lado de Chris Bernier. John Carpenter, criador da franquia, é compositor e produtor.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers. Kyle Richards e Andi Matichak completam o elenco principal.

Halloween Ends chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

