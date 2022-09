Halloween Ends: Personagem terá grande mudança no filme

Jamie Lee Curtis diz que Laurie Strode será bem diferente do que foi visto até agora nos novos filmes de Halloween.

A atriz está voltando ao papel uma última vez em Halloween Ends, que é o último filme da nova trilogia da clássica franquia de terror, o longa contará novamente com David Gordon Green na direção e terá a participação de outros atores do clássico de 1978.

A história vai se passar alguns anos após os eventos do último filme, agora Laurie está vivendo com sua neta Allyson e as duas estão tentando superar os traumas causados pelo assassino Michael Myers. Como o filme pretende concluis a história de Laurie com Myers, os fãs especulam que possa acabar com a morte dos personagens. Mas enquanto pensamos no final, Curtis deu pistas de onde sua personagem começa em Halloween Ends.

Em uma conversa com o Total Film, Jamie compartilhou um pouco sobre como Laurie será uma mulher muito diferente no novo filme. Tendo aprendido a lidar com seus traumas causados pelos encontros com Michael Myers.

“Quando vocês encontrarem Laurie Strode, ela conseguiu ajuda,” disse a atriz e continuou: “Ajuda para processar o nível de violência que tem sido perpetrada contra ela e sua família. Ela fez o trabalho. E tem alguns momentos no começo do filme que você realmente conhece Laurie, não vou dizer que ela é tão inocente quanto era quando tinha 17 anos, mas tem uma camada de esperança sobre ela. Esse é um lugar lindo para se começar um final realmente trágico e incrivelmente violento.”

Diferente de Halloween Kills de 2021, que se passa na mesma noite que o reboot de 2018, o terceiro filme da nova fase da franquia se passa quatro anos depois dos eventos dos dois primeiros filmes. Esse tempo entre as linhas do tempo das histórias permitiu que os roteiristas evoluíssem os personagens nesses anos. Mas tanto a sinopse oficial quanto as entrevistas de Curtis confirmam que Laurie dará tudo de si na batalha final contra Michael Myers.

O fim da saga Halloween

Halloween Ends se passará anos após os eventos de Halloween Kills – O Terror Continua, com Laurie Strode lidando com a morte de sua filha pelas mãos de Myers.

David Gordon Green retorna na direção, e escreve o roteiro ao lado de Chris Bernier. John Carpenter, criador da franquia, é compositor e produtor.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers. Kyle Richards e Andi Matichak completam o elenco principal.

Halloween Ends chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

