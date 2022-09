Halloween Ends terá retorno de clássica personagem; veja

O filme Halloween Ends terá o retorno de uma clássica personagem da franquia, que já apareceu em Halloween Kills.

Sendo o último filme da saga e com Jamie Lee Curtis no papel de Laurie Strode, o longa-metragem vai acompanhar Laurie enfrentando Michael Myers na última noite dele.

Curtis revelou no Instagram a primeira imagem de Kyle Richards como Lindsey Wallace, que foi uma das personagens no primeiro filme, lançado em 1978. E ao que parece, a personagem será uma cartomante (via ScreenRant).

“Ela e sua personagem estão fazendo isso tanto quanto eu. Será que suas cartas de tarô viram essa longevidade em nossos futuros?”, escreveu ela.

Veja a imagem, abaixo.

O fim da saga Halloween

Halloween Ends se passará quatro anos após os eventos de Halloween Kills – O Terror Continua, com Laurie Strode lidando com a morte de sua filha pelas mãos de Myers.

David Gordon Green retorna na direção, e escreve o roteiro ao lado de Chris Bernier. John Carpenter, criador da franquia, é compositor e produtor.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers. Kyle Richards e Andi Matichak completam o elenco principal.

Halloween Ends chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

