Harrison Ford é confirmado em Capitão América 4

O ator Harrison Ford, que estava sendo especulado para interpretar o General Ross na Marvel, foi confirmado em Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4).

De acordo com o Deadline, o astro vai substituir William Hurt, que interpretou o personagem no MCU, mas acabou falecendo em março desse ano.

O General Ross é um dos mais importantes personagens da Marvel, especialmente por sua história atrelada com o Hulk. Ele é um dos inimigos do monstro verde.

Além de estar em um novo filme do Capitão América, Ford também deve estrelar Thunderbolts, conforme aponta o THR.

No longa-metragem de vilões, Ross pode servir como um líder da equipe ao estilo Amanda Waller no Esquadrão Suicida. Os fãs ainda esperam que ele se torne o Hulk Vermelho em algum momento.

William Hurt como General Ross

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024, já Thunderbolts será lançado no dia 26 de julho do mesmo ano.

