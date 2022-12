Harrison Ford revela se deixa franquia após Indiana Jones 5

A franquia Indiana Jones é a saga de aventura mais famosa do cinema, contando a história de um arqueólogo em busca de tesouros e descobertas. Com Indiana Jones e o Chamado do Destino (Indiana Jones 5) sendo o último filme da saga, o principal astro revela se pretende deixar o papel.

Harrison Ford ficou amplamente conhecido por interpretar o aventureiro criado por Steven Spielberg, bem como viver Han Solo em Star Wars.

Vários rumores surgiram nos últimos meses sobre Ford estar se despedindo do papel de uma vez por todas, com o próprio dizendo que não iria mais interpretar Indiana Jones (via CBR).

No entanto, o astro desmentiu os rumores, revelando que está apenas contando uma nova história como qualquer outra.

“Não, estou apenas contando uma história… contando uma nova história. Você verá. Espero que goste”, disse o ator.

Harrison Ford como Indiana Jones

A aposentadoria do chapéu e do chicote vai acontecer?

Não é a primeira vez que alguém do elenco aborda sobre os rumores. O diretor James Mangold já havia desmentido especulações sobre Ford deixar o papel após o quinto filme.

Por enquanto, o mistério permanece, embora o novo filme de Indiana Jones seja descrito por muitos como uma última aventura.

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

Vale dizer que uma série sobre o personagem está em desenvolvimento no Disney+, embora não haja detalhes sobre a história do novo projeto.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

