Harry Potter: Como astro se sentiu ao filmar a morte de Snape

O astro de Severo Snape, Alan Rickman, era um dos grandes astros da franquia Harry Potter em um papel que não era tão amado pelos fãs. No entanto, sua dedicação para interpretar Snape ao longo dos oito filmes é reconhecida pelo público.

Com o falecimento do ator em 2016, muitos fãs da saga prestaram suas últimas ao icônico ator que viveu um dos maiores personagens do filmes. Rickman havia perdido sua batalha pelo câncer.

Ainda no início deste ano, os atores que participaram do especial De Volta a Hogwarts, fizeram homenagens tocantes ao colega de elenco e outros astros falecidos da saga.

Mesmo depois de anos, alguns pensamentos do ator estão sendo lançados em um livro que tem como título Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman. E um destes pensamentos revela como o ator se sentiu ao filmar a morte do personagem.

Como o ator reagiu com a morte do personagem?

O The Guardian compartilhou novas passagens do diário de Rickman, que revela seu sentimento com a morte de Snape em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2.

Com data de 26 de novembro de 2009, Rickman escreveu sobre a morte e refletiu o que ela realmente significava para ele. O ator citou o nome do diretor David Yates, bem como de Stuart Craig, diretor de arte do oitavo longa-metragem.

“A Morte de Snape. Quase 10 anos depois. Pelo menos são apenas dois atores… David [Yates] é vulnerável e cativante quando está animado”, escreveu.

Rickman cita sobre outro ator, se referindo a Ralph Fiennes, que interpretou Lord Voldemort durante toda a saga de sucesso da Warner Bros.

“É o exemplo absoluto do que pode acontecer quando dois atores pegam uma cena da página e trabalham com a história. A casa de barcos de Stuart Craig deu algo irônico e eterno. Como eu disse em um ponto para David – é tudo um pouco épico”, revela a passagem do livro.

A cena da casa de barcos é uma das mais memoráveis do oitavo filme, bem como da própria franquia em si, e Rickman gostou do cenário onde seu personagem iria morrer.

Harry Potter e as Relíquias da Morte, dividido em duas partes, são dois dos filmes mais sombrios da saga do jovem bruxo, além de uma despedida icônica.

Mesmo que tenha tido ressalvas em um primeiro momento, Rickman ficou satisfeito com a conclusão do arco de Severo Snape e sua morte.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, junto com o especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

