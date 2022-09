Harry Potter: ESTE é o feitiço mais inútil de toda a franquia

A franquia Harry Potter conta com inúmeros feitiços. Alguns têm usos mais amplos, como accio, que serve para atrair mais de um tipo de objeto, enquanto outros são bem específicos, como avada kedavra, que serve unicamente como o feitiço da morte. Existe uma magia, no entanto, particularmente inútil.

O feitiço não estava inicialmente nos romances de J.K. Rowling. Comparado a outros encantamentos da mesma categoria, seu propósito era mais divertido do que útil. Trata-se de Vera Verto – um dos feitiços mais inúteis de Harry Potter .

Resumindo, Vera Verto é um feitiço de transfiguração para transformar animais em taças de água.

O feitiço apareceu pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando a Professora McGonagall o ensinou a seus alunos do segundo ano.

Na cena, McGonagall transformou um calau em uma taça de água prateada. Ronald Weasley, então, tentou praticar o feitiço com sua varinha quebrada e transformou seu rato Perebas em um cálice de água peludo com uma cauda.

No entanto, dado que seu rato também era Peter Pettigrew disfarçado, não ficou claro o que realmente fez com que a transfiguração desse errado do jeito que deu.

Feitiço inútil

O feitiço apareceu mais tarde no videogame Harry Potter: Hogwarts Mystery. No entanto, nesse caso, foi usado especificamente para transformar ratos em taças de água.

Também foi mencionado no livro Harry Potter: The Creature Vault e no jogo para celular Harry Potter: Wizards Unite.

Embora a maioria dos feitiços da franquia Harry Potter tenham se mostrado bastante úteis, muitos deles também parecem redundantes. Por exemplo, Morsmordre é um feitiço que os Comensais da Morte usaram para conjurar uma terrível e gigante Marca da Morte no céu em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Embora pareça muito legal do lado de fora, isso era tudo o que o feitiço fazia.

Assim sendo, enquanto existem feitiços com usos muito específicos, que também são bem úteis (vide lumos), outros parecem meramente brincadeiras.

Filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.