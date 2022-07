Harry Potter: Fãs não sabem se amam ou odeiam ESSE personagem

Diversos personagens em Harry Potter não são preto no branco, no sentido de que fizeram ações bem questionáveis. Esse é o caso de Tiago Potter (ou James no original), pai do bruxinho protagonista.

A maior parte da história de Harry Potter é contada exclusivamente do ponto de vista do próprio Harry, então há muito sobre o mundo mágico que os fãs não conhecem.

Isso também vale para certos eventos passados, incluindo muito da história da família de Harry. Os filmes revelam vislumbres da vida de Tiago e Lily Potter, mas não o suficiente para obter uma imagem geral precisa de quem eles eram. Isso levou a uma recepção mista quando se trata do pai de Harry.

Um usuário do Reddit explicou (via Looper) exatamente por que eles gostam de Tiago Potter e fez alguns pontos bem relevantes.

A crítica deles se resumia ao fato de que Tiago fez amizade com quem não tinha amigos, casou-se com uma mulher nascida trouxa, mesmo que não fosse popular na época, e sacrificou sua própria vida para tentar proteger Harry e Lily de Voldemort.

Fãs estão divididos acerca do pai de Harry Potter

No entanto, a publicação provocou uma grande discussão nos comentários sobre Tiago realmente ser uma boa pessoa.

Um fã apontou que Tiago e Sirius Black intimidaram Severus Snape por causa de seu cabelo e falta de riqueza quando eram crianças.

Outro fã apontou como Tiago tentou convencer Lily a sair com ele prometendo nunca mais intimidar Severus, o que é uma coisa bastante abominável de se fazer, mesmo que ele tivesse apenas 15 anos na época.

Já outra pessoa acredita que o Tiago adulto se tornou uma pessoa totalmente diferente e foi inspirado por sua esposa Lily a mudar.

Isso não apaga o bullying cometido por ele nos tempos de escola, mas mostra que realmente ninguém é totalmente bom, ou totalmente ruim – talvez, quem sabe, Voldemort.

