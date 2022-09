Harry Potter: Fuga de Sirius Black de Azkaban foi mais simples do que você imagina

A prisão Azkaban deveria ser a mais segura no mundo de Harry Potter, podendo conter qualquer bruxo. No entanto, Sirius Black conseguiu fugir de uma maneira bastante simples.

Enquanto Azkaban mantinha bruxos poderosos, nos poucos anos em que Harry Potter permaneceu matriculado em Hogwarts, não apenas Sirius Black escapou, como um outro conseguiu fugir antes dele.

Como explicado ao longo dos filmes e livros de Harry Potter, Azkaban tinha muita proteção, mantendo os bruxos das trevas mais perigosos da Grã-Bretanha presos.

Ela ficava em uma ilha no meio do Mar do Norte, construída no século XV e em operação desde 1718, a prisão usava feitiços para permanecer escondida de todos os trouxas e era impossível de localizar, o que significa que não existia em nenhum mapa.

Em vez de carcereiros, Azkaban usou dementadores, o que parecia desumano para muitas pessoas. Os dementadores tinham um poder específico, que drenava toda a felicidade das pessoas e as deixava apenas com suas piores lembranças.

A maioria dos prisioneiros de Azkaban morreram de desespero e acabaram enterrados na ilha após suas mortes. Em 1998, o Ministério da Magia proibiu o uso de dementadores em Azkaban, mas antes disso, ainda havia pelo menos duas pessoas que escaparam do olhar atento dessas criaturas.

Sirius Black acabou sendo o único bruxo a escapar de Azkaban sem ajuda. Sirius foi enviado para Azkaban quando Bartemius Crouch sentenciou vários suspeitos após a Primeira Guerra Bruxa sem julgamentos.

Isso trancou muitos Comensais da Morte antes que eles pudessem usar seus poderes para escapar da justiça, mas inocentes também foram para a prisão, com Sirius sendo um dos azarados.

As acusações contra Sirius dizem que ele matou Pedro Pettigrew e 12 trouxas enquanto traía Tiago e Lílian Potter e servia Lord Voldemort.

Nada disso era verdade, pois Pettigrew ainda estava vivo, e foi ele quem matou os trouxas e ajudou Voldemort. Isso tornou justificável a fuga de Sirius de Azkaban.

Como os fãs aprenderam em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Sirius Black e James Potter eram melhores amigos, e Sirius era o padrinho de Harry Potter.

Isso tornou importante a fuga dele, para que pudesse ajudar o menino. O que ajudou Sirius aqui foi que ele era um Animago não registrado. Estes são magos que podem se transformar em animais, como a Professora Minerva McGonagall, que podia se transformar em um gato.

Quanto a Sirius, ele podia se transformar em cachorro, mas ninguém em Azkaban conhecia esse talento. Depois de passar 12 anos trancado em Azkaban, ele viu um jornal que mostrava Pettigrew em sua forma de animago como um rato e percebeu que tinha que sair para ajudar Harry.

Ele se transformou em sua forma de cachorro e facilmente saiu da prisão sem que nenhum dementador percebesse. No entanto, ele não foi a primeira pessoa a escapar de Azkaban.

Enquanto a fuga de Sirius de Azkaban foi aparentemente extremamente fácil e um choque para os personagens de Harry Potter, ele não foi o primeiro a escapar.

Outro bruxo escapou de Azkaban

O que tornou a primeira fuga tão embaraçosa para o Mundo Mágico foi que ninguém sabia que Barty Crouch Jr. havia escapado até muito depois de acontecer. Isso ocorre porque seus pais armaram a fuga e o ajudaram a encobrir.

Barty trabalhou com os Comensais da Morte e prometeu sua lealdade a Lord Voldemort após a Primeira Guerra Bruxa, então quando chegou a hora, seu próprio pai quem liderou o Departamento de Execução das Leis da Magia, o sentenciou a Azkaban. Foi a tortura dos aurores Alice e Frank Longbottom que condenou seu filho ao seu destino.

No entanto, Crouch Sr. tinha outros planos e fez o impensável para salvar seu filho. Ele condenou seu filho de 19 anos à prisão perpétua em Azkaban e permitiu que ele entrasse na prisão, onde os dementadores começaram a drenar qualquer alegria que ele já sentiu na vida.

Um ano depois, a saúde de sua esposa se deteriorou por causa do que aconteceu com seu filho, e ela estava morrendo. Por causa de sua posição no governo, Bartemius levou sua esposa para ver seu filho antes que ela morresse. No entanto, tudo isso foi um plano em que ela concordou em tomar o lugar de Barty, e eles usaram a Poção Polissuco para mudar suas aparências.

Crouch Sr. levou seu filho para casa, e sua esposa morreu em Azkaban, disfarçada de Barty, e acabou enterrada no local. Não foi até que Voldemort veio atrás de Barty e o usou para se infiltrar em Hogwarts em Harry Potter e o Cálice de Fogo que o Mundo Mágico descobriu a verdade, e a reputação Azkaban ficou manchada mais uma vez.

