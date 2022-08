Harry Potter ganha avião temático no Brasil; veja

A Gol envelopou um de seus Boeing 737 MAX 8 com imagens da saga Harry Potter. A ação foi feita em parceria com a Universal Studios que possui parques temáticos da franquia.

O avião já fez seu primeiro voo na rota Brasília/Orlando, onde estão os parques da Universal, como o próprio The Wizarding World voltado para os filmes de Harry Potter.

Entre as imagens no exterior do avião estão o Expresso de Hogwarts, o Dragão conhecido por cuspir fogo no topo de Gringotts, além da própria escola de magia e bruxaria.

O interior da Aeronave também foi adesivado com temas da franquia nos bagageiros, bandejas, bancos e porta-objetos.

O processo de adesivar o avião aconteceu todo em Belo Horizonte/MG, e ainda não se tem notícia de outra aeronave sendo personalizada com detalhes da franquia do bruxinho.

Confira as imagens do avião divulgadas pelo Instagram da Gol.

E Harry Potter segue relevante

A franquia Harry Potter ainda segue relevante mesmo após uma década do fim dos filmes. O universo mágico segue vivo nos Parques da Flórida, nos cinemas com Animais Fantásticos, e nos palcos com a continuação A Criança Amaldiçoada.

A saga certamente marcou a infância e juventude de muitas pessoas pelo mundo, com o primeiro livro estando até hoje entre os mais vendidos da história.

Todos os filmes da saga estão disponíveis na HBO Max.

