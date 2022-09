Harry Potter: Os Malfoy têm reunião fora da tela; veja

Os atores Tom Felton e Jason Isaacs, que interpretaram Draco e Lucio Malfoy na franquia Harry Potter, fizeram uma “reunião da família” fora das telas.

O motivo do encontro foi a peça em que Felton está atuando em West End, distrito teatral de Londres, o ator postou uma foto em seu Instagram onde ambos aparecem sorrindo na legenda ele diz “Meu pai ficou sabendo dessa peça em que eu estou @222aghoststory”.

A legenda é uma referência a fala de Draco que sempre que não gostava de algo ou se envolvia em algum problema dizia “meu pai vai saber disso”, claramente tentando se aproveitar da influência de Lúcio Malfoy, o que raramente dava certo para o garoto.

A reunião dos dois aconteceu depois que Isaacs assistiu a peça de mistério 2:22 A Ghost Story, que está em cartaz no Noël Coward Theatre desde agosto de 2021. Na peça, Felton estrela como Sam, marido de Jenny interpretada por Mandip Gill de Doutor Who.

O Sr. Malfoy também postou o encontro em seu Instagram, mas, ao contrário da legenda simples do ex-colega de trabalho, teceu comentários bem humorados sobre a atuação de Felton, sua carreira musical e seu livro que está para ser lançado.

“Estou tão orgulhoso e, junto com a audiência, aterrorizado em ver meu garoto comandando o palco hoje, partindo corações e enchendo calças. Igualmente aterrorizante, ele está gravando músicas e tem um livro para ser lançado também. E eu fico me achando quando levo o lixo pra fora no dia certo (o que não acontece com frequência). Eu o odiaria se não se não o amasse”

Tom Felton esteve ocupado

Tom Felton produz músicas tem algum tempo em seu canal no Youtube, e lançará um livro chamado Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard (Além da Varinha: A Magia e a Bagunça de Crescer Como um Bruxo) sobre como foi crescer nos sets de filmagem de Harry Potter.

Vale lembrar que esta não foi a primeira visita de um membro do elenco de Harry Potter à peça de Tom, em junho foi a vez de Matthew Lewis, interprete de Neville Longbottom. Realmente o elenco de Harry Potter tem se visto bastante após o especial De Volta à Hogwarts da HBO Max.

