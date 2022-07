Harry Potter: Quadribol da vida real quer distância de J.K. Rowling; entenda

O esporte da vida real inspirado no Quadribol de Harry Potter mudou de nome, devido os comentários anti-trans da autora JK Rowling.

Quadribol dos EUA e da Liga Principal de Quadribol anunciaram na terça -feira que mudaram seus nomes para Quadball dos EUA e Quadball da Liga Principal, Introduzido no livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Quadribol é jogado por duas equipes opostas de bruxas e bruxos montados em vassouras voadoras sobre um grande campo.

Continua depois da publicidade

Rowling tem sido repetidamente criticada por seus comentários transfóbicos , que atraíram críticas de estrelas de Harry Potter como Daniel Radcliffe , Emma Watson , Katie Leung e Rupert Grint, no qual explicou seu envolvimento com a escritora.

“Trazer total controle criativo do nome do nosso esporte para a vibrante comunidade de jogadores e fãs que cresceu e o sustentou permitirá que nossas organizações dêem o próximo passo”, disse a co-comissária da MLQ, Amanda Dallas, em comunicado. “Agora somos capazes de buscar os tipos de oportunidades que nossa comunidade sonhou por anos.” (via CBR)

Esse pode ser apenas um dos inúmeros movimentos realizados pelos fãs da saga, o comportamento da escritora tem provocado reações de repúdio, como a saga do bruxo irá encarar isso, apenas as futuras produções do universo mágico podem revelar.

Cena de Quadribol da saga Harry Potter

Harry Potter ganha especial na HBO MAX

Assim como Friends, Harry Potter ganhou uma reunião especial pelos 20 anos da franquia. O especial está disponível na HBO Max.

Esse evento conta com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes que aparecem são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

O especial traz segredos de bastidores e sobre a criação da amada história.

Comemoração de 20 anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Redação